Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЛНР предрекли отсутствие реакции Запада на данные ООН о преступлениях ВСУ
Армия
Суровикин сообщил о ежесуточных потерях ВСУ от 600 до 1000 человек
Армия
Суровикин назвал русских и украинцев одним народом
Мир
В ЮАР заявили о заинтересованности Саудовской Аравии в присоединении к БРИКС
Мир
НАТО в ближайшие дни поставит Киеву системы для борьбы с беспилотниками
Мир
В Северной Осетии отменили режим повышенной готовности
Общество
Опубликован трейлер перезапуска детского сериала «Телепузики»
Мир
Президент Хорватии признал НАТО участником конфликта на Украине
Мир
Минск указал на угрозу из-за наличия вооруженных людей с украинской стороны границы
Мир
Госдеп одобрил дальнейшее финансирование Маском систем Starlink для Украины
Экономика
Минфин предложил изменить налогообложение при продаже унаследованного имущества
Экономика
ЕК предложила ввести динамическое ценообразование на газ на бирже TTF

Мужчина пострадал при пожаре в Астраханской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При пожаре в селе Ниновка Икрянинского района Астраханской области пострадал мужчина. Об этом во вторник, 18 октября, пишет «Астрахань-24» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел в ночь на вторник в 02:50 на улице Виктора Баранова, 163. Загорелась кровля, внутренняя и внешняя отделка жилого дома. Общая площадь пожара составила 80 кв. м. Он был ликвидирован в 04:30.

В результате пострадал мужчина 1959 года рождения.

По предварительной информации, причиной возгорания стал аварийный режим работы электроприборов и оборудования.

Ранее, 17 октября, в Еврейской автономной области возбудили уголовное дело по факту пожара в квартире. После ликвидации горения было обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022