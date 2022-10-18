Мужчина пострадал при пожаре в Астраханской области

При пожаре в селе Ниновка Икрянинского района Астраханской области пострадал мужчина. Об этом во вторник, 18 октября, пишет «Астрахань-24» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел в ночь на вторник в 02:50 на улице Виктора Баранова, 163. Загорелась кровля, внутренняя и внешняя отделка жилого дома. Общая площадь пожара составила 80 кв. м. Он был ликвидирован в 04:30.

В результате пострадал мужчина 1959 года рождения.

По предварительной информации, причиной возгорания стал аварийный режим работы электроприборов и оборудования.

Ранее, 17 октября, в Еврейской автономной области возбудили уголовное дело по факту пожара в квартире. После ликвидации горения было обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти.