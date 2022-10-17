Уголовное дело возбудили после пожара в поселке ЕАО

В ЕАО после пожара в поселке Бира Облученского района возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В квартире — очаге возгорания нашли погибшего мужчину со следами насильственной смерти.

ИА EAOMedia пишет, что пожар произошел в ночь на 15 октября. Правоохранителям уже удалось задержать подозреваемого в совершении этого преступления. Его поместили в следственный изолятор. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По делу проводится комплекс следственных действий.

Ранее сообщалось, что в Москве человек погиб при обрушении металлических конструкций на стройке. ЧП произошло из-за обрушения труб. Уточняется, что 26-летний мужчина погиб на месте. По предварительным данным, еще один пострадал.