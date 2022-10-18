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Полётное катание: космонавт попал в ДТП, едва вернувшись с орбиты

Происшествие может привести к ужесточению условий реабилитации тех, кто побывал на МКС
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Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
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Космонавт Олег Артемьев через две с половиной недели после возвращения с орбиты попал в ДТП. Вечеров 17 октября в Подмосковье он сбил пешехода — сотрудника Центра подготовки космонавтов Анатолия Уронова. Пострадавший оказался в реанимации, но через сутки его перевели в обычную палату. «Известия» навестили Уронова в больнице и выслушали его рассказ о случившемся. Эксперты не исключают, что по итогам оценки происшествия медики ужесточат условия прохождения послеполётной реабилитации — среди них может быть и запрет на вождение автомобиля на определенный срок. Сами космонавты считают такие ограничения избыточными.

Полосатый вопрос

Авария произошла в поселке Свердловский Лосино-Островского городского округа. Этот населенный пункт находится совсем рядом со Звездным городком. 51-летний космонавт Олег Артемьев на своем автомобиле Mitsubishi Pajero двигался по улице Заводской и наехал на 63-летнего Анатолия Уронова.

В госкорпорации «Роскосмос», комментируя ДТП, уточнили, что авария произошла «в условиях ограниченной видимости на плохо освещенной дороге вне зоны пешеходного перехода».

— Олег Артемьев не заметил переходившего дорогу человека. Пострадавший Анатолий Уронов — сотрудник ЦПК – госпитализирован в Щелково с переломами. Артемьев был трезв. На место ДТП он вызвал врачей и оказал первую помощь пострадавшему, — сообщили в пресс-службе госкорпорации, уточнив, что «Роскосмос» и Центр подготовки космонавтов оказывают пострадавшему и его семье необходимую помощь.

Корреспонденту «Известий» удалось посетить Анатолия Уронова в больнице. В травматологическом отделении сообщили, что пациент находился в реанимации, а утром 18 октября его перевели в палату. Сам пострадавший рассказал, что не помнит момент ДТП. Но, по его словам, столкновение произошло на пешеходном переходе.

— После аварии я был без сознания. Даже вспомнить ничего не могу. Был пешеходный переход обозначенный, знак стоял и «зебра». Это все, что помню. В чувство меня привели только в скорой помощи, — сказал Анатолий Уронов «Известиям».

Сослуживцы Артемьева отзываются о нем исключительно положительно и отмечают, что его личные и профессиональные качества никак не предрасполагают к беспечному вождению и дорожным происшествиям.

— Олег очень добрый, отзывчивый человек. Всегда очень четко выполняет все задания. 29 сентября он вернулся в орбиты и это его не первый полет. Были бы нарекания к его дисциплине, больше бы в космос не отправляли, — рассказал вице-президент Федерации космонавтики Олег Мухин.

С небес на землю

Олег Артемьев совершил три экспедиции на Международную космическую станцию. Последний его полет длился с 18 марта по 29 сентября 2022 года. Эксперты считают, что недавнее приземление не могло повлиять на способность водить автомобиль.

— После того, как космонавт возвращается на Землю после пребывания на МКС, он в обязательном порядке проходит целый ряд тестов и процедур восстановления. В ходе этих действий проверяются все «земные» навыки. После этого человек полностью готов к выполнению обычных социальных функций, в том числе к управлению транспортным средством, — пояснил доцент кафедры психологии труда и инженерной психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Артем Ковалев.

Полностью реабилитация заканчивается примерно через полгода поле того, как человек возвращается из командировки, уточнил коллега Артемьева, Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко рассказал «Известиям».

— Это полная реабилитация, у нее есть разные фазы. Никаких документов, которые ограничивают возможность садиться за руль, насколько мне известно, нет, — сказал он.

Олег Мухин не исключил, что после этой истории медики могут ввести некоторые ограничения для космонавтов на время реабилитации после полета. Космонавт Андрей Борисенко считает введение таких ограничений избыточным.

— Тогда уж нужно устанавливать ограничения для летчиков, для машинистов, которые вернулись из дальней поездки и еще для огромного количества других, вполне земных специальностей. Если вводить ограничения для всех видов деятельности человека, то 90% автолюбителей не смогут сесть за руль тогда, когда это им необходимо, — сказал он.

Андрей Борисенко сообщил, что сам иногда проезжал в том месте, где случилось ДТП.

— Это не Москва, не платная магистраль М11 с хорошим освещением, а небольшое региональное шоссе, по одной полосе движения в обе стороны, — описал он место происшествия.

Член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина напомнила, что автомобиль признается источником повышенной опасности, ответственность за причиненный вред несет его владелец. Она добавила, что уголовная ответственность водителю может грозить в случае, если в результате ДТП была причинена смерть, либо тяжкий вред здоровью по неосторожности. В иных ситуациях речь идет об административной ответственности.

Юрист уточнила, что пострадавший вправе рассчитывать на возмещение ущерба в полном объеме и получить компенсацию морального вреда в добровольном или судебном порядке.

Справка «Известий»

Олег Артемьев — Герой России, инструктор-космонавт-испытатель второго класса. Свой первый полет он осуществил в 2014 году в качестве бортинженера. За время экспедиции Артемьев дважды совершал выход в открытый космос, общая продолжительность его работ там составила 12 часов 34 минуты.

В марте 2018 года Артемьев совершил второй полет, но уже в качестве командира экипажа. В этот раз он провел в открытом космосе 7 часов 46 минут.

Третий свой полет весной 2022 года Артемьев вновь выполнял в качестве командира. Пять раз за время экспедиции он выходил в открытый космос, суммарно он провел 33 часа 12 минут на внешней поверхности МКС. Общая продолжительность полетов составила более 560 суток.

Артемьев был удостоен звания Героя Российской Федерации и ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Также он носит почетное звание летчика-космонавта РФ.

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