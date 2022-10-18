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Суд в Финляндии вернул конфискованные на границе с РФ автомобили владельцам

Суд в Финляндии вернул владельцам дорогие машины, конфискованные на границе с РФ
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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Суд в Финляндии решил вернуть владельцам дорогие автомобили, которые были конфискованы на финско-российской границе из-за подозрений в экспорте транспортных средств в Россию в обход санкций Евросоюза (ЕС). Об этом во вторник, 18 октября, сообщает телерадиовещательная корпорация YLE.

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«Изъятые в сентябре автомобили класса люкс вернут владельцам — по мнению окружного суда, их не собирались увозить в Россию», — сообщает телекомпания со ссылкой на судебное решение.

Отмечается, что запрет на экспорт предметов роскоши в Россию не нарушен, поскольку изначально автомобили планировалось вывезти не в Россию, а в Казахстан через территорию РФ.

Автомобили стоимостью €88 и €94 тыс. конфисковали на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Ваалимаа» 22 сентября.

Как сообщалось ранее, прокурор требовал конфисковать транспортные средства, а в отношении их владельцев вынести решение об условном лишении свободы на срок не менее семи месяцев.

В марте 2022 года Европейский союз ввел новый пакет санкции против России, которые последовали в ответ на проводимую с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. В частности, под запретом оказались экспорт в Россию предметов роскоши, а также поставки автомобилей стоимостью выше €50 тыс.

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