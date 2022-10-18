Peugeot представила на парижском автосалоне модель 408

Новый компактный хетчбэк Peugeot 408 представили на автосалоне в Париже. По замыслу производителя авто ближе к купе и, по оценке компании, должно стать альтернативой внедорожникам, хетчбэкам или универсалам. Об этом 17 октября сообщило издание Autonews Europe.

Модель 408, по оценке компании, вышла намного ниже и длиннее, чем общепризнанный эталон марки в этом классе — компактный внедорожник Peugeot 3008. У новой модели плавные аэродинамические линии, придающими ему характерный силуэт купе, который выделяет новинку из общего ряда.

Специалисты отметили, что вместе с тем Peugeot 408 обладает некоторыми популярными характеристиками кроссоверов или внедорожников. Такими, как высокий дорожный просвет, большие колеса и черная пластиковая облицовка на крыльях, боках и задней части машины.

Новинку решено оснащать двумя подключаемыми гибридными силовыми установками мощностью 180 и 225 л.с. Машина с полностью электрической трансмиссией будет добавлена чуть позже. Компания сообщила, что намерена перевести 100% европейской линейки машин на электричество к 2030 году.

Планируются для модели и бензиновые двигатели. Такие версии по оценке компании будут представлены в начале 2023 года. В Peugeot полагают, что новый Peugeot 408 сможет конкурировать с кроссоверами Renault Arkana, Volkswagen Taigo и компактным Citroen C4 X. Все перечисленные модели выпущены в 2021 году, несмотря на это, модель Arkana, построенная в Южной Корее, стала неожиданным хитом для Renault: с момента ее запуска в начале 2021 года было получено около 100 000 заказов.

17 октября в рамках парижского автосалона другой французский производитель, Renault, показал концепт электрокросовера Renault 4Ever Trophy. Концепт питается от батареи емкостью 42 кВтч. Мощность двигателя составляет 138 л.с., мотор установлен на передней оси. Машина поступит в продажу в 2025 году как компактный семейный внедорожник с полностью электрической силовой установкой.