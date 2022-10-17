На Парижском автосалоне компания Renault показала концепт 4Ever Trophy. Об этом 17 октября сообщил британский журнал Autoexpress.

В Renault решили запустить новое прочтение известной в прошлом модели, представив новинку в виде раллийной версии. Оригинальная Renault 4 как раз участвовала в ралли по бездорожью. В 2022 году соревнованиям, в которых принимали участие модель 4L Trophy, исполнилось 25 лет.

Концепт 4Ever Trophy основан на платформе CMF-BEV Альянса Renault-Nissan, которая создана для компактных электромобилей и имеет общие детали с обычной архитектурой CMF-B для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, что помогло снизить затраты на разработку машины.

Концепт питается от батареи емкостью 42 кВтч. Мощность двигателя составляет 138 л.с., мотор установлен на передней оси.

«Чтобы перенести 4Ever Trophy в современную эпоху, мы наполнили его обтекаемую форму технологической утонченностью. Все эти компоненты были тщательно обработаны с учетом современности и изысканности, поэтому дизайн находит отклик как у тех, кто уже знаком с 4L, так и у молодого поколения, которое может ничего не знать о прославленной истории автомобиля», — сообщил на презентации модели вице-президент Renault по дизайну Жиль Видаль.

В салоне концепта также рассмотрели рычаг переключения передач, выступающий из приборной панели. Учитывая, что для электромобиля не нужна коробка передач, эксперты задались вопросом: как Renault сможет интерпретировать этот дизайнерский прием для современного электромобиля?

Ожидается, что машина поступит в продажу в 2025 году как компактный семейный внедорожник с полностью электрической силовой установкой.

12 октября компания Renault показала пассажирскую версию электромобиля Kangoo E-Tech Electric. Визуально машина отличается от бензиновых и дизельных версий только иной облицовкой на месте решетки радиатора. На передней оси машины установлен электродвигатель с отдачей 120 л.с. В экономичном режиме мощность мотора ограничена на уровне 75 л.с., а максимальная скорость в таком режиме составит не более 110 км/ч. Новый Kangoo оснащен тепловым насосом и полноценным «зимним пакетом» с электрообогревом сидений, руля и лобового стекла. Зарядный порт расположены в носу машины.