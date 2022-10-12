Renault выведет на рынок пассажирскую электроверсию Kangoo

Компания Renault показала пассажирскую версию Kangoo E-Tech Electric. Kangoo нового поколения на электротяге дебютировал в 2021 году в виде коммерческого фургона, однако пассажирскую версию машины представят на рынке в 2023 году. Об этом 12 октября сообщило издание «Авторевю».

Kangoo E-Tech Electric визуально отличается от бензиновых и дизельных версий только иной облицовкой на месте решетки радиатора. На передней оси машины установлен электродвигатель с отдачей 120 л.с. В экономичном режиме мощность мотора ограничена на уровне 75 л. с., а максимальная скорость в таком режиме составит не более 110 км/ч.

Тяговая батарея пассажирского электрокара емкостью 45 кВт·ч состоит из восьми модулей, которые расположены в пределах колесной базы. Из-за этого уровень пола в салоне приподнят на 100 мм относительно версий с традиционными моторами. Задний ряд в машине тоже установлен выше, вдобавок его теперь нельзя сложить вровень с полом багажника. В противовес этому фирма предложила продольную регулировку второго ряда в диапазоне 140 мм.

Новый Kangoo оснащен тепловым насосом и полноценным «зимним пакетом» с электрообогревом сидений, руля и лобового стекла. Зарядный порт расположены в носу машины. В базовой версии Kangoo имеет только зарядное устройство переменного тока мощностью 11 кВт. За доплату могут предложить зарядное устройство на 22 кВт, совмещенный с устройством постоянного тока на 80 кВт. В этом случае электромобилю добавят систему терморегуляции тяговой батареи.

Заявленный пробег на одной зарядке в городе составляет 430 км. Специалисты отметили, что по энергоэффективности автомобиль от Renault опередил главных конкурентов из гаммы концерна Stellantis: Citroen e-Berlingo, Peugeot e-Rifter, Opel Combo e-Life и Fiat e-Doblo. Эти электромашины имеют более мощный электромотор в 136 л.с. и аккумулятор увеличенной емкости, но паспортный запас хода у них составляет всего 282 км.



5 октября компания Renault сообщила, что намерена возродить культовую модель R4. В результате компактный хетчбэк превратится в электрокроссовер. Премьера электрокара состоится на Парижском автосалоне 17 октября текущего года. Технические характеристики новой модели еще не раскрыты, но автоэксперты уверены, что машину построят на платформе CMF—BEV, которая лежит в основе недавно возрожденного Renault 5