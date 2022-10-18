Заболеваемость ОРВИ снизилась за неделю в Красноярском крае

Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) снизился в Красноярском крае за минувшую неделю. Жителей региона призывают пройти вакцинацию против гриппа.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за медицинской помощью обратились свыше 10,1 тыс. местных жителей. Заболеваемость снизилась на 5,9%. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Заболеваемость обусловлена вирусами негриппозной этиологии — риновирусами, парагриппом и аденовирусами. Вакцинацию против гриппа прошло почти 740 тыс. человек.

На прошлой неделе снижение заболеваемости ОРВИ на 14% зарегистрировали в Волгоградской области. Уровень заболеваемости был ниже эпидемического порога на 36%.