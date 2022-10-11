Заболеваемость ОРВИ сократилась в Волгоградской области

За минувшую неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) сократилась в Волгоградской области на 14%. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, заболеваемость ОРВИ составляет 61,3 случая на 10 тыс. населения. Это ниже эпидемического порога на 36%. Случаи гриппа в Волгоградской области не выявлены.

Результаты лабораторных исследований показывают, что в регионе циркулируют парагрипп, риновирусы и возбудитель коронавируса.

Днем ранее сообщалось, что в Амурской области за неделю заболели 4,3 тыс. человек. Эпидемический порог превышен в шести муниципалитетах.