Житель Читы организовал подпольное казино в съемной квартире

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту организации подпольного казино в Чите. 51-летний мужчина организовал игровые места в квартире, которую снял на проспекте Белика.

По данным правоохранительных органов, подозреваемый привлек к работе казино своих знакомых. Злоумышленники приобрели несколько ноутбуков и обустроил семь игровых мест. Попасть в клуб могли только те граждане, которые знали номера организаторов и могли связаться с ними по телефону. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.

Следователи ведут допрос подозреваемых. В рамках расследования уголовного дела проводятся судебные экспертизы.

В начале октября работу подпольного казино пресекли в Ижевске. Организаторы пускали в клуб на улице Карла Либкнехта только по знакомству, двери в помещение были оборудованы домофоном. По подозрению в игорной деятельности задержали 31-летнего мужчину и 33-летнюю женщину.