Работу подпольного казино пресекли в Ижевске

В Ижевске (Удмуртия) пресечена работа подпольного казино, по подозрению в организации игорного бизнеса задержаны двое горожан. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Незаконный игорный клуб располагался в здании по улице Карла Либкнехта. Организаторы тщательно скрывали свою деятельность и пускали в казино только по знакомству, двери в помещение были оборудованы домофоном.

6 октября сотрудники правоохранительных органов пресекли работу клуба. По подозрению в организации задержаны 31-летний мужчина и 33-летняя женщина. По местам их проживания прошли обыски, из самого казино изъяты компьютеры и более 30 тыс. рублей, пишет ИА «Сусанин».

Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит до четырех лет лишения свободы.

В конце августа полиция закрыла в Подмосковье подпольное казино, работавшее под видом букмекерской конторы. Задержаны пятеро владельцев игорного бизнеса.