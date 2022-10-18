Аварийный взлет: что происходит в Ейске

Су-34 вылетел в понедельник вечером с военного аэродрома Южного военного округа, чтобы выполнить учебно-тренировочный полет. При наборе высоты один из двигателей загорелся, что, предположительно, стало причиной крушения самолета. Оба летчика катапультировались, машина упала во дворе многоэтажки, из-за разлившегося топлива начался пожар, огонь перекинулся на здание