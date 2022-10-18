Аварийный взлет: что происходит в Ейске

В Ейске, на месте крушения военного самолета Су-34, произошедшего накануне вечером, завершен разбор завалов. Общее число погибших составило 13 человек, ранены 19. Что происходит на месте трагедии — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Хижняк
Су-34 вылетел в понедельник вечером с военного аэродрома Южного военного округа, чтобы выполнить учебно-тренировочный полет. При наборе высоты один из двигателей загорелся, что, предположительно, стало причиной крушения самолета. Оба летчика катапультировались, машина упала во дворе многоэтажки, из-за разлившегося топлива начался пожар, огонь перекинулся на здание
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Хижняк
В доме проживали 556 человек, 363 после ЧП были эвакуированы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Хижняк
В городе организовали шесть пунктов временного размещения, работы на месте крушения продолжались всю ночь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Хижняк
К утру разбор завалов был завершен
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Хижняк
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ — «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». На аэродроме вылета следователи изъяли необходимую документацию и образцы топлива, продолжается допрос летчиков. Пока основная версия — техническая неисправность самолета
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Хижняк
С пострадавшими и родными погибших работают психологи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Хижняк
Всего задействованы 18 специалистов из Краснодара и 22 из Ейска
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Хижняк
Аварийно-восстановительные работы в доме планируется завершить в течение суток. Жильцам разрешили зайти в квартиры в сопровождении сотрудников полиции, чтобы забрать документы и необходимые вещи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Хижняк
Во дворе пострадавшего дома образовался стихийный мемориал в память о погибших
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Хижняк
Местные жители несут к мемориалу цветы, свечи, игрушки
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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