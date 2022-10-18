Новой флагманской моделью Cadillac стал электрокар Celestiq

Компания Cadillac в качестве флагманской модели определила электромобиль Celestiq. Об этом 18 октября сообщило издание «Авторевю».

Электромобиль Cadillac Celestiq стал серийным, хотя первые экземпляры модели появятся в декабре 2023 года. Однако в концерне General Motors решили сейчас назначить машину в качестве главной модели марки.

Внешне новый Celestiq выглядит как большой лифтбек, его длина превышает 5 м, точные габариты пока не опубликованы.

Дизайнеры заявили, что черпали вдохновение в классических моделях Cadillac V-16 30-х годов и Cadillac Eldorado Brougham 1957 года.

Двери машины выполнены без привычных дверных ручек. Они оборудованы электроприводом: достаточно нажать неприметную кнопку на стойке крыши, и двери откроются.

Celestiq имеет стандартные колеса диаметром 23 дюйма и матричные фары с системой подвижных микрозеркал: в каждой фаре по 1,3 млн пикселей. Стандартная панорамная крыша разделена на четыре секции, степень затемнения которых можно менять индивидуально в диапазоне от 1% до 20%. В салоне находятся четыре раздельных кресла с индивидуальными регулировками, подогревом и вентиляцией.

Во всю ширину передней панели растянут экран диагональю 55 дюймов, хотя на самом деле это два экрана под единым стеклом. Правый можно сделать видимым только для пассажиров, чтобы водитель не отвлекался от дороги.

Cadillac Celestiq построен на самой продвинутой версии платформы Ultium. Электромобиль штатно имеет пневматическую подвеску с адаптивными амортизаторами Magnetic Ride Control 4.0 и активными стабилизаторами, они работают от 48-вольтовой электросети. У Celestiq два электромотора, совокупная отдача которых составляет около 600 л.с. Емкость тяговой батареи — 111 кВт/ч. Ориентировочная дальность хода на одной зарядке составляет 483 км, но точный параметр будет опубликован позже. С места до 97 км/ч большой электромобиль разгоняется за 3,8 с.

17 октября стало известно, что российские автомобили премиум-сегмента Aurus начали поставлять на экспорт. «Автостат», ссылаясь на арабские СМИ, сообщил, что партия представительских седанов Senat прибыла в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и страны Персидского залива. По данным агентства, интерес к бренду Aurus проявляют в Азии, а также на арабских рынках, не считая покупателей в РФ. Между тем в Aurus о поставках своих автомобилей за рубеж пока не сообщали.