«АвтоВАЗ» ведет переговоры о крупноузловой сборке иномарок

«АвтоВАЗ» намерен заняться крупноузловой сборкой иностранных автомобилей. Об этом 17 октября сообщил президент компании Максим Соколов, выступая в Совете Федерации.

«Мы ведем переговорный процесс и смотрим насколько это выгодно для «АвтоВАЗа» и российской промышленности в целом», — заявил гендиректор предприятия, не уточнив, с компанией из какой страны на данный момент ведутся переговоры.

Максим Соколов отметил, что после ухода зарубежных производителей из России многие отечественные компании заявили о готовности начать локализованную сборку иностранных машин на своих или на освободившихся мощностях. При этом специалист отметил, что крупноузловая, так называемая «отверточная» сборка, не способствует развитию национальных поставщиков и инженерных компетенций.

На «АвтоВАЗе» считают, что для стимулирования импортозамещения в российском автопроме необходимо «зафиксировать в отраслевой нормативной базе действующий подход — чем больше фактический уровень локализации, тем больше объем государственной поддержки».

17 октября «АвтоВАЗ» предложил расширить программу льготного автокредитования, включив туда военных и пенсионеров. Гендиректор предприятия сообщил, что в данном случае речь идет не о финансовой поддержке непосредственно «АвтоВАЗа» или других компаний. Соколов высказался о социальной поддержке тех слоев населения, которые могут купить автомобили, но по понятным причинам пока откладывают приобретение машины.