Имущество автохолдинга «Гема» выставлено на торги

В середине ноября пройдет аукцион по продаже имущества автохолдинга «Гема» в Новой Москве, Московской и Ленинградской областях. Объекты выставлены на торги в рамках процедуры банкротства. Об этом говорится в сообщении банка непрофильных активов «Траст» — основного кредитора ЗАО «Гема Инвест».

Среди продающихся объектов — многофункциональный комплекс «Можайка», в который входит шесть нежилых зданий под размещение автосалонов и автотехцентров. Кроме того, на торги выставлен девятиэтажный бизнес-центр класса «B» Premium West на Можайском шоссе в поселке Новоивановское Одинцовского района, а также три здания под автосалоны на территории торгового парка «Краснознаменск» в Подмосковье.

Еще один лот — торгово-складской комплекс на первой линии Минского шоссе (43 км) в городе Голицыно Одинцовского района. К покупке доступны и два земельных участка промышленного назначения на первой линии Ярославского шоссе в Пушкинском районе.

На территории Новой Москвы на продажу выставлены открытые площадки и земельные участки в индустриальном парке «Юг» на первой линии Симферопольском шоссе и часть помещений в бизнес-парке «Касаткина» в Москве. В Ленинградской области аукцион проведут в отношении производственно-складского комплекса на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе. Он расположен вблизи кольцевой автодороги (КАД) и аэропорта Пулково.

Холдинг «Гема» основан в 1992 году. Основное направление деятельности компании — продажа иномарок. В июле 2019 года «Траст» подал в Арбитражный суд Московской области сразу 12 заявлений о банкротстве входящих в холдинг компаний.