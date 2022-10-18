Группа ученых в США создала особо смертельный вариант коронавируса
Ученые в США создали особо смертельный штамм COVID, сообщает Daily Mail. Исследователи объединили омикрон и первоначальный вирус из Ухани. Искуственный штамм проверили в лаборатории на мышах, передает телеканал «Известия». Эксперимент привел к гибели 80% инфицированных грызунов. Исследование Бостонского университета вызвало волну критику в обществе.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.