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Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча» 2022 года

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Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема стал лучшим игроком 2022 года. Французский футболист получил претижную награду «Золотой мяч». Ее вручили в Париже. Роберт Левандовски был отмечен, как лучший бомбардир прошлого сезона, передает телеканал «Известия». Испанская футболистка Алексия Путельяс из «Барселоны» второй раз подряд взяла женский «Золотой мяч». Вратарь Тибо Куртуа из «Реал Мадриада» получил награду имени Льва Яшина. Лучшей командой 2022 года стал «Манчестер Сити».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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