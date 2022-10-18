Уганда заключила соглашение с «Камазом» о строительстве завода
Уганда вместе с «Камазом» будет производить грузовики для экспорта. Об этом сообщил посол страны Мозес Кизиге, передает телеканал «Известия». Он также сообщил, что уже подписано соглашение о строительстве завода в восточноафриканском государстве. Власти Уганды также планируют экспортировать в Россию электромобили собственного производства.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.