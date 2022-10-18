Артисты-эмигранты из РФ стали меньше зарабатывать

Артисты-эмигранты из России стали меньше зарабатывать. Об этом Известиям рассказали эксперты. Средняя цена билета на концерт на Западе составила €60–65. Причем количество мест в залах сильно ограничено. В России артисты собирали по 30 тыс. человек на площадках. А зарубежные клубы вмещают в себя не более 2,5–3 тыс. фанатов.

Внушительную часть билетов на мероприятия так и не покупают, передает телеканал «Известия». Концертов в месяц исполнители также устраивают немного. А вот в России у артистов проблем с аудиторией не возникает. И хотя билеты стоят дороже, чем на Западе, фанаты всё равно идут. Количество концертов у некоторых артистов доходит до 20 в месяц.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.