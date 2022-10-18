Мобилизованные стали массово жаловаться в аптеки на качество купленных жгутов

Массовые жалобы на китайские жгуты Meridian, которые скупали мобилизованные перед отправкой в воинские части, стали поступать в аптеки с конца сентября. Об этом «Известиям» 18 октября сообщили в Ассоциации независимых аптек (АСНА). Организация направила обращение в Росздравнадзор с просьбой проверить качество этих товаров.

«При использовании жгутов кровоостанавливающих венозных марки Meridian выяснилось, что они подходят только для медицинских манипуляций (забора крови), но не подходят для остановки кровотечений, так как вызывают некроз ткани через короткое время», — говорится в письме ассоциации в Росздравнадзор.

Как пояснили в АСНА, аптеки по закону обязаны уведомить регулятора о жалобах покупателей на тот или иной товар. Росздравнадзор был предупрежден о том, что изделие может быть ненадлежащего качества и тем самым создавать угрозу жизни и здоровью потребителей. Теперь дело за регулятором.

Росздравнадзор в ответ на обращение объединения сообщил, что информация о проблемах безопасности этого медизделия направлена в экспертную организацию. Специалисты сомневаются в обоснованности претензий. Некоторые виды жгутов не подходят для остановки крови, отметил военный врач Алексей Водовозов.

«Жгуты отличаются по своему назначению. Есть кровоостанавливающие, а есть манипуляционные. К сожалению, у нас далеко не все люди видят эту разницу», — отметил специалист.

Мобилизованным и их родственникам не хватает информированности, поэтому иногда они покупают медизделия, которые не подходят для фронта, подтвердил гендиректор фармацевтической компании «Mедарго» Вадим Винокуров.

«Люди просто не понимают, что именно стоит брать. А настроения, царящие в Сети, подталкивают их к тому, что лучше ухватить хоть что-нибудь, чем вообще ничего», — отметил эксперт.

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Кровные узлы: мобилизованные жалуются в аптеки на качество жгутов