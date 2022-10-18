Минздрав попросили добавить в ОМС хирургическое лечение ожирения

Всероссийский союз пациентов (ВСП) обратился в Минздрав с просьбой обеспечить пациентам с ожирением доступ к хирургическому лечению по ОМС, следует из письма, имеющегося в распоряжении «Известий».

«По разным оценкам экспертов, около трети взрослых россиян — с ожирением, две трети — с избыточной массой тела. Если мы будем двигаться с такой же скоростью распространения ожирения, то в стране практически не останется здоровых людей. Особую тревогу вызывает тот факт, что ожирение увеличивает риск смерти приблизительно в три раза, преимущественно у лиц трудоспособного возраста», — говорится в документе.

Если консервативные методы лечения не помогают, могут быть использованы хирургические, считают в союзе. Речь идет о бариатрических операциях, которые позволяют добиться стойкого снижения массы тела и предотвратить развитие ассоциированных с ним осложнений и заболеваний.

«Однако существуют значительные ограничения в доступности данного вида помощи пациентам. В настоящее время хирургическое лечение могут получить только пациенты с ожирением в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа, имеющие индекс массы тела (ИМТ) более 40 кг/м2 и только в медицинских учреждениях, имеющих лицензию по профилю «Эндокринология», — пояснили во ВСП.

При этом квота в рамках высокотехнологичной медицинской помощи составляет порядка 500 операций в год на всю страну.

В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования ВСП ответили, что хирургическое лечение ожирения может войти в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи с 2024 года, если будут пройдены все необходимые процедуры. В частности, необходимо «рассмотреть детальное финансово-экономическое обоснование» предложений, отметили в фонде.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 18 октября, в 10:00

Лишние весы: хирургическое лечение ожирения просят добавить в ОМС