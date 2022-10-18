Экономист предупредила об изменениях в начислении некоторых пособий

Ряд пособий и выплат, начисление которых осуществляется только на карты отечественной платежной системы «Мир», расширится с 26 октября. Об этом 18 октября изданию «Прайм» рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Она уточнила, что на карты «Мир» будут начислять пять дополнительных выплат, утвержденных кабмином.

В число таких выплат войдут субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также государственная социальная помощь, компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, ежегодная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России».

«Поскольку основной платежной системой является «Мир», то такие выплаты перечисляются именно через карты этой системы», — предупредила Ермилова.

По словам экономиста, чтобы не потерять право на поддержку государства, пяти указанным категориям граждан стоит перевести начисление выплат на эту карту.

При этом возможность получать перечисленные выплаты без привязки к какой-либо карте осталась. Для этого Ермилова советует открыть счет, к которому не привязана никакая карта, и тогда на этот счет могут зачисляться любые выплаты.

Ранее, 14 октября, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что средняя пенсия по России в следующем году может вырасти до 21 650 рублей. Экономист отметила, что эта сумма прогнозируется с учетом планируемого уровня инфляции в текущем году на 14,3% и обещанной индексации данного показателя на 2,6%.