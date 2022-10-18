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Мобилизованным решили предложить социальный вычет за часть покупок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Госдуме предложили возмещать мобилизованным гражданам их затраты на покупки бронежилетов, лекарств, продовольствия и других вещей. Такая идея сформулирована в письме зампреда комитета Госдумы по экономической политике Станислава Наумова главе Минфина Антону Силуанову. «Известия» ознакомились с документом.

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По мнению парламентария, потраченные средства можно вернуть за счет социального вычета. Этот механизм уже действует в отношении, например, расходов на благотворительность, обучение, лечение и приобретение медикаментов: можно подать декларацию в налоговую и вернуть 13% от потраченного в пределах затрат до 120 тыс. рублей (при условии, что человек в этот год заплатил НДФЛ на сумму не меньшую, чем просит к возврату).

В случае с оплатой высокотехнологичной медицинской помощи лимита нет. Станислав Наумов в беседе с «Известиями» подчеркнул, что расходы некоторых мобилизованных достаточно значительны — допустим, на один бронежилет у граждан уходит от 180 тыс. рублей.

Как отметил парламентарий, альтернативой социальному вычету может быть прямой кэшбек по предъявленным чекам. Этот механизм уже обкатан в туристической отрасли — люди могли вернуть до 20% своих трат.

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что комитет уже обращался в Минобороны с просьбой предоставить конкретный перечень вещей, который мобилизованным следует брать с собой.

В ответном письме первый замглавы ведомства Валерий Герасимов отметил, что мобилизованных обеспечивают в воинских частях и подразделениях в соответствии с нормами. При этом есть список вещей, которые призывники по мобилизации могут взять с собой: термобелье, фонарик, батарейки, тактические перчатки и так далее.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Задача на вычет: мобилизованным хотят вернуть деньги за покупки для службы

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