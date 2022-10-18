Названы города с самыми большими сроками ипотечного кредитования

Названы города России, где ипотечные заемщики предпочитают оформлять наиболее долгосрочные кредиты при покупке недвижимости. С исследованием федеральной компании «Этажи» ознакомились «Известия».

По данным аналитиков, первое место в рейтинге заняла Москва. Средний запрашиваемый срок кредита на приобретение недвижимости в столице в текущем году составил 26,5 года.

На втором месте находится Санкт-Петербург, где средний срок оформляемых кредитов чуть меньше — 26 лет. Замыкает тройку лидеров Ростов-на-Дону со средним запрашиваемым сроком ипотечного кредита 25 лет.

Следом идут Нижний Новгород и Казань, жители которых предпочитают оформлять ипотеку сроком на 24 года. Оба города разделили четвертую строчку рейтинга. Пятое место занял Екатеринбург, в котором средний срок кредита для покупки недвижимости составляет 23,1 года.

Затем следуют: Красноярск (23 года), Омск и Краснодар (22 года), Волгоград (21 год), замыкает десятку Челябинск (20 лет).

Как пояснила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова, заемщики обычно запрашивают максимально возможный срок кредитования, чтобы снизить размер ежемесячного платежа и долговую нагрузку на семейный бюджет.

«Стратегия вполне оправданная при условии выстраивания досрочной стратегии погашения кредита, поскольку оптимальным сроком выплат по ипотечному кредиту при стандартной ставке считается срок 7–8 лет. Это не относится к кредитам типа сельской ипотеки, где ставка составляет 2,7%», — указала эксперт.

Днем ранее Решетникова рассказала Известиям, что за последние несколько дней резко вырос спрос на ипотеку с ежемесячным платежом от 1 рубля. Быстрее всего он набирает обороты в крупных городах. Так, в Санкт-Петербурге за последнюю неделю показатель вырос в три раза. Суть таких программ, по ее словам, заключается в том, что до ввода дома в эксплуатацию покупатель квартиры получает первый кредитный транш, за который и платит, — чаще всего это минимальная сумма с ежемесячным платежом всего 1 рубль.

Сегодня подобные программы предлагают такие девелоперы, как «Самолет», ГК «А101», ГК «Основа», «Мармакс», ГК «Страна Девелопмент» и другие.