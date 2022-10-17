В США призвали Зеленского прекратить диктовать требования по поставкам оружия

Властям Украины необходимо задуматься о скорейшем заключении мирного соглашения с РФ, так как США и НАТО не будут поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ) при угрозе дальнейшей эскалации конфликта. Такую точку зрения 16 октября высказал обозреватель журнала The National Interest Дмитрий Саймс.

«Киев вправе принимать собственные решения, но он не может диктовать, какой уровень поддержки он получит от НАТО и как долго он будет ее получать, особенно когда речь идет о самом существовании членов альянса», — отметил он.

Саймс добавил, что Запад совершит грубую ошибку, если будет безгранично поддерживать Украину, не стремясь найти мирное урегулирование конфликта, который «легко может выйти из-под контроля».

В публикации также указали на то, что Зеленский может не согласиться пойти на мирное соглашение с РФ, однако желание заключить мирный договор может в ближайшее время усилиться среди западных лидеров.

«Для установления мира требуется мужество и дальновидность, но неспособность приложить усилия будет равносильна неисполнению долга», — резюмировал Саймс в своей статье.

Ранее 17 октября старший советник Атлантического совета Харлан Ульман указал на то, что политика США в отношении России в начале XXI века стала главной причиной обострения разногласий между этими странами.

До этого, 3 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США подчинили себе весь коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент борьбы с Россией.

30 сентября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что текущая геополитическая обстановка в мире является непредсказуемой, и основная причина этой ситуации заключается в стремлении США сохранить свое господство в мире.

Днем ранее, Путин на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ заявил, что Запад пытается развязать кровавую бойню на территории содружества. Как считает российский лидер, это делается для того, чтобы предотвратить формирование более справедливого мироустройства. По словам Путина, Запад пытается разжечь застарелые конфликты, создавая новые проблемы и кризисы.