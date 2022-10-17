Военкор «Известий» показал работу российских артиллеристов на фронте

Военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 17 октября показал работу российских артиллеристов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам журналиста, после нанесенного удара российские военные должны поменять позицию либо уйти в укрытие в зависимости от реакции со стороны украинской армии. Он отметил, что обычно ВСУ отвечают после второго или третьего удара.

Кроме того, Сафиулин показал ямы, в которых хранятся заряды, а также перемещение орудий после стрельбы на военных машинах.

В этот день официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска за сутки уничтожили более 160 военнослужащих ВСУ на купянском направлении. Он уточнил, что российские артиллеристы и авиация атаковали украинские подразделения в районах Синьковки, Петропавловки, Песчаного, Ивановки, Берестового Харьковской области.

Также в Минобороны сообщили о попытке ВСУ прорвать оборону у села Брусинское Херсонской области, атака отражена. Было уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

В ведомстве добавили, что ВС России продолжают наносить удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все назначенные цели поражены.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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