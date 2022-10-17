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Военкор «Известий» показал работу российских артиллеристов на фронте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 17 октября показал работу российских артиллеристов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам журналиста, после нанесенного удара российские военные должны поменять позицию либо уйти в укрытие в зависимости от реакции со стороны украинской армии. Он отметил, что обычно ВСУ отвечают после второго или третьего удара.

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Кроме того, Сафиулин показал ямы, в которых хранятся заряды, а также перемещение орудий после стрельбы на военных машинах.

В этот день официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска за сутки уничтожили более 160 военнослужащих ВСУ на купянском направлении. Он уточнил, что российские артиллеристы и авиация атаковали украинские подразделения в районах Синьковки, Петропавловки, Песчаного, Ивановки, Берестового Харьковской области.

Также в Минобороны сообщили о попытке ВСУ прорвать оборону у села Брусинское Херсонской области, атака отражена. Было уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

В ведомстве добавили, что ВС России продолжают наносить удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все назначенные цели поражены.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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