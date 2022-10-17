В Минпромторге заявили об отсутствии информации о росте негодных микросхем из КНР

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации не получало сообщений об увеличении поставок из КНР негодных микросхем и компонентов для электроники. Об это в ведомстве рассказали «Известиям» в понедельник, 17 октября.

«Информация об увеличении бракованных поставок электронных комплектующих в Минпромторг России не поступала», — заявили в Минпромторге.

Ранее в этот день издание «Коммерсант» написало, что российские производители электронной техники столкнулись с увеличением поставок бракованных комплектующих. Так, по данным газеты, с февраля доля брака увеличилась с 2 до 40%. Источник на российском рынке электроники выразил мнение, что причиной стало то, что из-за прекращения официального сотрудничества зарубежных дистрибуторов с партнерами в РФ последние стали сами налаживать каналы ввоза электроники и компонентов через неофициальных поставщиков.

В то же время аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин опроверг информацию о росте бракованных микрочипов в поставках из Китая. Приведя в пример процессоры Intel или AMD, Муртазин рассказал, что брак в товарах составляет примерно 1% от всей продукции. По его словам, этот показатель никак не увеличился после 24 февраля.

Западные страны с февраля ужесточили санкции против РФ. Были ограничены поставки некоторых видов электроники. Рестрикции в отношении РФ введены на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято из-за ухудшения обстановки в регионе в связи с обстрелами со стороны украинских военных.

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