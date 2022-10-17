Умер олимпийский чемпион по Гандболу Юрий Климов

Скончался cоветский гандболист Юрий Климов. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил Telegram-канал гандбольного клуба ЦСКА.

Обладатель золотой медали Олимпийских игр 1976 года в канадском Монреале в составе сборной СССР по гандболу умер на 83-м году жизни.

Клуб выразил соболезнования родным и близким Юрия Климова. О дате и времени похорон сообщат позднее.

В его послужном списке также значатся победы в чемпионате СССР и Кубке страны, Кубок европейских чемпионов и Кубок обладателей кубков ЕГФ, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Климов является серебряным призером чемпионата мира – 1978. После завершения спортивной карьеры он тренировал сборные СССР и Ирана, пишет RT. В 2006 году он привел сборную Ирана к бронзовым медалям Азиатских игр, пишет REGNUM.