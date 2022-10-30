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Затерянный мир: чем заняться в Заболотье

Дорога связывает этот район с цивилизацией только зимой
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Жизнь за болотом
Фото: Сергей Русанов
Заболотье ― труднодоступный регион на юге Тюменский области, заселенный сибирскими татарами. Это коренные жители, которых не коснулось влияние других культур, они хранят традиции предков и до сих пор живут на полном самообеспечении ― держат скот, промышляют охотой, рыбалкой и сбором дикоросов. Как проходит день в Заболотье ― в фотогалерее «Известий»
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Жизнь за болотом
Фото: Сергей Русанов
Дорога в Заболотье появляется лишь зимой, в остальное время сюда можно добраться только по воздуху
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Жизнь за болотом
Фото: Сергей Русанов
Всего в анклаве насчитывается 31 поселение и около 6 тысяч жителей
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Жизнь за болотом
Фото: Сергей Русанов
Основные занятия местных жителей – разведение скота, охоты, рыбалка, сбор грибов, ягод, трав
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Водоемов и болот вокруг огромное количество, найти сухой участок для земледелия непросто
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Дети не избалованы гаджетами и сотовой связью, поэтому большую часть времени проводят традиционно – в движении и на воздухе
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Жизнь за болотом
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Даже электричество в деревнях в дефиците - оно вырабатывается дизельными генераторами
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Жизнь за болотом
Фото: Сергей Русанов
Свет местным жителям дают по графику - с 16 часов дня до полуночи
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Фото: Сергей Русанов
Летом здесь в основном перемещаются на лодках
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Рыбу едят ежедневно, а также продают и меняют на разные товары
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Жизнь за болотом
Фото: Сергей Русанов
Еще один распространенный здесь вид транспорта - самодельные вездеходы
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Жизнь за болотом
Фото: Сергей Русанов
Хотя гости сюда добираются нечасто, встречают их местные жители с искренним радушием
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