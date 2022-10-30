Затерянный мир: чем заняться в Заболотье

Заболотье ― труднодоступный регион на юге Тюменский области, заселенный сибирскими татарами. Это коренные жители, которых не коснулось влияние других культур, они хранят традиции предков и до сих пор живут на полном самообеспечении ― держат скот, промышляют охотой, рыбалкой и сбором дикоросов. Как проходит день в Заболотье ― в фотогалерее «Известий»