События недели: Ван Гог в супе, Ким с ракетой, Си на съезде

Активистки экологического движения Just Stop Oil кинули банку с томатным супом в «Подсолнухи» Ван Гога в Национальной галерее в Лондоне и попытались приклеить себя к стене в знак протеста против использования человечеством нефтепродуктов. Это и другие заметные события недели — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Mike Segar
В США отметили День коренных жителей. В Нью-Йорке потомки индейцев, некогда населявших эти территории, провели церемонию встречи восхода на берегу Ист-ривер
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Фото: REUTERS/North Korea's Korean Central News Agency (KCNA)
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил очередной запуск баллистической ракеты на секретной стартовой площадке
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Фото: РИА новости/Роскосмос
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М» с телекоммуникационным спутником Angosat-2
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Пятиметровая статуя Иисуса Христа, созданная скульптором Виталием Ян-Вин-Тином и подаренная красноярской православной епархии, была установлена на территории храма Новомучеников и Исповедников Российских в Академгородке города Красноярска
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Фото: REUTERS/Ayodeji Oluwagbemiga
В Нигерии продолжились разрушительные наводнения, в результате которых погибли уже около 500 человек
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Chatterjee
В Индии вовсю идет подготовка к «фестивалю огней» Дивали, одному из самых значительных праздников в индуизме, который начнется 24 октября
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Церемония открытия памятника командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» Владимиру Жоге в Волновахе. Владимир Жога погиб 5 марта 2022 года при освобождении Волновахи
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Фото: РИА Новости
Украинские националисты вновь нанесли несколько ударов по объектам Запорожской АЭС в Энергодаре
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Turkish presidency apaima
В результате взрыва в угольной шахте в провинции Бартын на севере Турции погибло не менее 40 человек. Место трагедии посетил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
На ВДНХ в Москве открылась выставка-реконструкция «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая»
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Фото: REUTERS/Stringer
Как минимум один человек погиб в результате разрушительного наводнения на о. Крит, вызванного сильным штормом и проливными дождями
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
В Мурманске прошел международный форум «Арктическое братство», посвященный 80-й годовщине героической эпопеи Арктических конвоев 1942 года
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
В Доме народных собраний в Пекине с речи председателя КНР Си Цзиньпина начал свою работу ХХ съезд КПК
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
На острове Русский во Владивостоке прошли соревнования по подводному лову в рамках традиционного Праздника окуня, организованного Федерацией подводного спорта Приморского края
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