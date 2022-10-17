События недели: Ван Гог в супе, Ким с ракетой, Си на съезде

Активистки экологического движения Just Stop Oil кинули банку с томатным супом в «Подсолнухи» Ван Гога в Национальной галерее в Лондоне и попытались приклеить себя к стене в знак протеста против использования человечеством нефтепродуктов. Это и другие заметные события недели — в фотогалерее «Известий»