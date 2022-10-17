ФАС согласовала ходатайство о приобретении управляющей ТЦ «Афимолл Сити» компании

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство ООО «Сбережения плюс» о приобретении МК ООО «Белгейт констракшенз Лимитед» — компании, управляющей ТРЦ «Афимолл Сити» в Москве. Об этом сообщили в службе «Известиям» 17 октября.

Как отмечается, приобретатель занимается управлением фондами. «Белгейт констракшенз Лимитед» осуществляет деятельность по аренде и управлению нежилым недвижимым имуществом в столице.

В Москве есть значительное количество организаций, которые занимаются аналогичной деятельностью, поэтому, по мнению ФАС, сделка не повлияет на состояние конкуренции на рынке аренды и управления нежилым недвижимым имуществом в городе.

В начале октября президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко сообщил, что из-за изменений, происходящих в рамках рынка розничной торговли и услуг, торговые центры испытывают существенные проблемы. Так, наблюдается падение посещаемости (до уровня 20% и более по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 2021 года), а также увеличивается вакантность торговых площадей.

РСТЦ через своих представителей в регионах обратился к руководителям российских субъектов с предложениями конкретных мер поддержки отрасли торговой недвижимости.