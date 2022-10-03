Обороты ТЦ в регионах могут упасть на 35-45%

Российский совет торговых центров (РСТЦ) через своих представителей в регионах обратился к руководителям субъектов РФ с предложениями конкретных мер поддержки отрасли торговой недвижимости на уровне регионов. Об этом «Известиям» сообщили в РСТЦ.

Как рассказал президент РСТЦ Дмитрий Москаленко, из-за изменений, происходящих в рамках рынка розничной торговли и услуг, торговые центры испытывают существенные проблемы.

«В частности, падает посещаемость (до уровня 20% и более по сравнению с аналогичным периодом 2021 года), а также до аномальной величины увеличивается вакантность торговых площадей, которая на сегодня может составить до 25-30% от суммы арендопригодных площадей», — отметил он.

Кроме того, продолжается переход покупателей в онлайн-сегмент. Учитывая то обстоятельство, что с марта 2022 года общая ситуация в торговых центрах близка к той, что была в период «пандемийных закрытий», экспертное сообщество оценивает потенциал падения арендного дохода торговых центров на 35-45% по сравнению с 2019 годом (и это без учета инфляционных процессов). В результате, падение поступлений от аренды может вновь привести к переходу порога безубыточности объектов торговой недвижимости.

На минувшей неделе Минпромторг РФ выпустил циркуляр от 30.09.2022 года, № ЕВ-96376-15, в котором подтвердил снижение трафика в ТЦ, рекомендовал региональным властям отслеживать уровень деловой активности в своих субъектах, чтобы снижение не стало критическим, а также предложил поддерживать торговлю в регионах.

Российский совет торговых центров предлагает рассмотреть возможность реализации следующих мер поддержки отрасли торговой недвижимости на уровне региона:

1. Не начислять и не взимать налоги на недвижимое имущество организаций и земельный налог как минимум до сентября 2024 года;

2. Во время моратория осуществить перерасчет кадастровой стоимости недвижимого имущества и земельных участков для достижения соответствия кадастровой и реальной рыночной стоимости на текущий период;

3. Снизить коэффициенты, используемые при расчете налогов на недвижимое имущество и земельного налога, как минимум на 50% по сравнению с установленными ранее на соответствующие периоды;

4. Ввести схему поквартального субсидирования потерь арендного дохода в форме грантов;

5. Зафиксировать (там, где имеется возможность, снизить) стоимость коммунальных услуг, при невозможности предотвратить рост стоимости коммунальных услуг, обеспечить субсидирование расходов из бюджета региона в размере 100% повышения стоимости;

6. Разработать и внедрить как региональный стандарт систему полного субсидирования открытия предприятия в ТЦ, для того, чтобы практически начать такое субсидирование с 1 января 2023 года;

7. Компенсировать стоимость подготовки кадровой замены для сотрудников, временно отсутствующих на ключевых штатных позициях управляющих компаний.

В начале октября опрошенные «Известиями» представители ритейлеров и ТЦ сообщили, что число посетителей торговых центров в течение последней недели упало на 8–40%. Тенденцию, хотя и не в таком масштабе, подтвердили в Минпромторге.

По подсчетам РСТЦ, падение показателя составило около 15%. Как подчеркнул Москаленко, вслед за трафиком снижается и спрос.