Горнолыжный сезон в кузбасском «Шерегеше» начнется 11 ноября

Туристический сезон на горнолыжном курорте «Шерегеш» в Кемеровской области начнется 11 ноября. Об этом сообщается в понедельник, 17 октября, на сайте пресс-службы администрации правительства региона.

Отмечается, что в сезоне 2022/2023 программа лояльности для жителей Кузбасса пополнится новыми предложениями.

«Для получения кешбэка от 10% за проживание, питание, оздоровительные процедуры, экскурсии и другие услуги курорта нужно иметь банковскую карту «Мир», зарегистрированную в программе лояльности. Сейчас к платежной системе подключены 11 партнеров», — говорится в сообщении.

Также в сообщении говорится об открытии в сервисном центре «Белка» удаленного пункта выдачи багажа прилетевших в новокузнецкий аэропорт туристов.

«Это решит проблему туристов с поиском такси для перевозки крупногабаритного багажа», — отмечается в пресс-релизе.

Уточняется также, что в прошлом зимнем сезоне посещаемость «Шерегеша» превысила 2 млн человек.

Ранее в этот же день вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал лучшие направления для путешествий на ноябрьские праздники. По его словам, поехать путешествовать на ноябрьские праздники можно по уже известным востребованным направлениям — это черноморское побережье, Золотое кольцо, города Северо-Запада России. Комментируя туры за границу, специалист также отметил тенденцию по снижению цен.

До этого, 12 сентября, в Союзе туриндустрии РФ сообщили, что более 30% туристов в зимний период отправятся на российские горнолыжные курорты. Также активно бронируются такие направления, как Карелия, Кавказские Минеральные Воды и Алтайский край. Вместе с тем очень популярным зарубежным направлением по-прежнему остается Турция. Кроме того, на зимний период объявляют рейсы в Таиланд, Вьетнам и в Объединение Арабские Эмираты.