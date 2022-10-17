Новую современную электричку запустили из Биробиджана в Хабаровск

Из Биробиджана в Хабаровск будет ходить новая электричка. Поезд отвечает современным требованиям комфорта и безопасности.

Электричка пригодна для проезда на ней маломобильных пассажиров. В салоне установлены современные информационные табло, есть трехместные сиденья, светодиодное освещение, видеонаблюдение, предусмотрены крепления для велосипедов. В вагонах есть система микроклимата и обеззараживания воздуха, они отличаются повышенной тепло- и звукоизоляцией.

Презентацию состава провели для жителей и гостей Биробиджана. Участие в ней приняли губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн, начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейдер, мэр города Максим Семенов, сообщает ИА EAOMedia.

По словам начальника Дальневосточной железной дороги Евгения Вейде, в ЕАО реализуются масштабные мероприятия по обновлению железнодорожных вокзалов, строительства инфраструктуры, развития транспортно-логистического комплекса. Модернизация парка электропоездов будет продолжаться. До конца этого года ожидается поставка еще двух новых вагонов, которые используют для перевозки пассажиров по направлению Биробиджан – Облучье.

В апреле в районе села Нижнеленинское в Еврейской автономной области (ЕАО) строители завершили возведение российской части железнодорожного моста через Амур в Китай. На торжественную церемонию завершения строительства прибыл вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он поблагодарил строителей за работу и вручил им госнаграды.