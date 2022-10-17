Реклама
Прямой эфир
Мир
Мэр Кличко подтвердил информацию о взрывах в Киеве
Мир
Администрации Киева и Киевской области объявили о воздушной тревоге
Армия
В Росгвардии сообщили об укреплении обороны на левом берегу Днепра
Мир
AP сообщило об эвакуации жителей Вашингтона из-за лесных пожаров
Мир
В Днепропетровской области сообщили о пожаре на энергетическом объекте
Мир
WP указала на рост популярности идей Путина на Западе
Общество
Рогов назвал невозможным перезапуск ЗАЭС из-за линии соприкосновения
Происшествия
Два человека погибли при крушении параплана на Камчатке
Мир
Боевиков «Азова» уличили в отправке видео кураторам за границей
Армия
Российские десантники уничтожили танки и бронетехнику ВСУ
Мир
Adnkronos узнал о гибели гражданина Италии в боях под Донецком
Мир
В США заявили о неготовности страны к военному противостоянию с Китаем

Новую современную электричку запустили из Биробиджана в Хабаровск

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из Биробиджана в Хабаровск будет ходить новая электричка. Поезд отвечает современным требованиям комфорта и безопасности.

Электричка пригодна для проезда на ней маломобильных пассажиров. В салоне установлены современные информационные табло, есть трехместные сиденья, светодиодное освещение, видеонаблюдение, предусмотрены крепления для велосипедов. В вагонах есть система микроклимата и обеззараживания воздуха, они отличаются повышенной тепло- и звукоизоляцией.

Презентацию состава провели для жителей и гостей Биробиджана. Участие в ней приняли губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн, начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейдер, мэр города Максим Семенов, сообщает ИА EAOMedia.

По словам начальника Дальневосточной железной дороги Евгения Вейде, в ЕАО реализуются масштабные мероприятия по обновлению железнодорожных вокзалов, строительства инфраструктуры, развития транспортно-логистического комплекса. Модернизация парка электропоездов будет продолжаться. До конца этого года ожидается поставка еще двух новых вагонов, которые используют для перевозки пассажиров по направлению Биробиджан – Облучье.

В апреле в районе села Нижнеленинское в Еврейской автономной области (ЕАО) строители завершили возведение российской части железнодорожного моста через Амур в Китай. На торжественную церемонию завершения строительства прибыл вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он поблагодарил строителей за работу и вручил им госнаграды.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022