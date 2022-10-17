WP сообщила о росте популярности идей Путина среди лидеров и населения стран Запада

Выступление президента России Владимира Путина в конце сентября на Красной площади в Москве показалось для многих в западных странах привлекательным. Об этом 16 октября написала американская газета The Washington Post.

Отмечается, что идеи российского лидера становятся популярными как в Соединенных Штатах Америки, так и в большей части Европы. В частности, привлекательными показались высказывания президента против экспансивных определений пола.

Газета напомнила, что Путин назвал эту идею «извращением», частью «полного отрицания человека и ниспровержения веры и традиционных ценностей западными элитами».

Как заявил изданию профессор исследований национальной безопасности в Военно-морском колледже США Николас Гвоздев, наблюдается тенденция, которая отражается в разочаровании всего мира демократическим процессом, не приводящим к появлению эффективных, харизматичных лидеров.

Ранее, 12 октября, Путин заявил, что Западу не надо отказываться от сотрудничества с Российской Федерацией. Российский лидер отметил, что Россия готова покупать европейские товары, но Евросоюз их не продает, в результате растет дефицит. Путин обратил внимание на то, что европейское благополучие последних десятилетий во многом базировалось на сотрудничестве с РФ.

На Красной площади 30 сентября состоялся общенациональный концерт, посвященный вхождению в состав РФ территорий Луганской, Донецкой народных республик и Запорожской и Херсонской областей. Ближе к концу перед собравшимися выступил президент РФ Владимир Путин. Его обращение к зрителям было в десять раз короче речи, что он незадолго до этого произнес в Георгиевском зале. При этом сигналы Западу и геополитические смыслы остались в стенах Кремля.