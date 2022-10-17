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Спрос на российские бытовые приборы увеличился вдвое в 2022 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В январе-сентябре 2022 года спрос на бытовую технику российских брендов, а также марок из CНГ в российских магазинах вырос в 1,5–2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Известиям» сообщили в одной из крупнейших торговых сетей.

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Из-за ухода из РФ западных фирм ассортимент их оборудования для кухни и дома сократился — чего не скажешь о продукции отечественных, объясняют эксперты. Кроме того, покупателей привлекают цены на такие электроприборы.

За первые девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года продажи бытовой техники под российскими брендами и марками из СНГ (в первую очередь из Белоруссии и Узбекистана) выросли в РФ в 1,5–2 раза в зависимости от категории. Об этом «Известиям» рассказали в «М.Видео — Эльдорадо».

В «Ситилинке» продажи такой крупной бытовой техники за девять месяцев 2022 года в штуках выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал «Известиям» руководитель группы закупок крупной бытовой техники Олег Щептев.

В сегменте отдельно стоящих электрических и газовых плит в штучных продажах первое место занял белорусский Gefest, за ним следует российская Darina, Flama из Краснодарского края замкнула топ-5. При этом растет популярность и представленность техники китайских, турецких брендов, компаний из других стран, имеющих свои заводы на территории России, например Haier, Beko и Candy, добавил коммерческий директор группы «М.Видео — Эльдорадо» Олег Муравьев.

В Минпромторге подтвердили, что объем производства отечественной бытовой техники в этом году значительно вырос. В частности, телевизоров — на четверть, планшетов — более чем в 2,5 раза, принтеров — в пять раз, встраиваемых газовых плит — примерно на 20%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Русский холод: вырос спрос на отечественные бытовые приборы

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