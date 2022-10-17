Страховщики предложили ремонт по ОСАГО подержанными запчастями
Сложности с проведением ремонта по ОСАГО продолжаются, доля такой формы возмещения уменьшилась из-за неопределенных и слишком длительных сроков доставки деталей, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Там добавили: ранее страховой рынок предложил увеличить сроки ремонта в два раза и разрешить в строго установленных случаях использовать б/у запчасти, это поможет улучшить ситуацию.
Ранее инициатива была воспринята негативно, но на текущий момент рассмотреть такие варианты всё же нужно, считают в РСА.
С этим согласны в страховых компаниях. Сроки ремонта по ОСАГО необходимо увеличить с 30 до 60 дней. Кроме того, планируется повторно обсудить с регулятором возможность разрешить использовать б/у запчасти, так как проблема усиливает свою актуальность, сообщил директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Иван Попов.
По его словам, к операционному заказу сейчас по количеству не доступны примерно 25–30% деталей. В основном отсутствуют стекла, элементы системы безопасности, электропроводки, несущие детали кузова и интерьера.
В 2022 году выросла доля станций техобслуживания, которые отказываются от ремонта по ОСАГО из-за невозможности уложиться в 30 дней, поэтому сейчас необходимо вынести период поставки запчастей из установленного законом срока, уверен руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев. Он также поддержал инициативу разрешить ремонт б/у запчастями.
В законе об ОСАГО установлены жесткие требования по сроку и качеству ремонта, поэтому нехватка запчастей — серьезная проблема для страховщиков, согласен директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. По его мнению, стоит ввести временные послабления.
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Судить по деталям: страховые настаивают на ремонте по ОСАГО б/у запчастями