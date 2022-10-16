В Мексике прошел парад «Звездных войн»

Персонажи «Звездных войн» прошли парадом по улицам Мехико. В героев легендарной киноэпопеи переоделись 300 фанатов картины. Марш двинулся от памятника Ангелу Независимости в Мехико, передает телеканал «Известия». Шествие закончилось у мемориала Революции. Парад посещали целыми семьями, дети также переодевались в костюмы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.