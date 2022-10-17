Ударный инструмент

Всё более широкое распространение высокоточных авиационных боеприпасов, дальнобойных баллистических ракет и ударных дронов вновь пробудило интерес к далеко не новой концепции «бесконтактных» войн. Можно ли сейчас кампанией стратегических бомбардировок современным оружием подорвать обороноспособность и поставить на колени государство-противника?

Люди ведут войны с древнейших времен, но только в начале XX века появились концепции ведения военных действий, где победа достигается без наземных сражений — исключительно дистанционными воздушными ударами. В 1921 году итальянский генерал Джулио Дуэ опубликовал книгу «Господство в воздухе. Вероятные формы будущей войны». Смысл ее заключался в том, что авиация становится главным видом вооруженных сил страны. В будущей войне для победы следовало захватить господство в воздухе, а затем реализовать его в виде воздушных бомбардировок городов противника. Согласно идее автора, налеты следовало проводить до тех пор, пока население страны не потребует от своего правительства капитуляции.

Хотя доктрина нашла многочисленных приверженцев во многих странах, ни одна из них официально ее тогда не приняла. Дело заключалось в том, что идеи Дуэ в значительной степени обогнали свое время. В 20-е годы ХХ века еще не существовало ни самолетов, ни авиационных боеприпасов настолько мощных, чтобы мысли генерала могли реализоваться на практике.

Но время шло, и научно-технический прогресс не стоял на месте. Во Вторую мировую войну ведущие страны мира вступили, располагая обширными воздушными флотами, включавшими в том числе и тяжелые дальние бомбардировщики. Особенно преуспели в их создании США и Великобритания. В январе 1943 года на Касабланкской конференции было принято решение начать стратегические бомбардировки Германии совместными англо-американскими силами. Тогда был составлен список целей в Германии по степени их важности. В этом участвовало британское министерство экономической войны. Целями бомбардировок должны были стать как объекты военной промышленности, так и города Германии. Операция получила кодовое название «Пойнтблэнк» («В упор»). Целью первого ее этапа (июнь 1943–1944) была авиационная промышленность. Начиная с июня 1944 года центр тяжести операции был перенесен на объекты ракетостроительной и нефтехимической промышленности. Накануне высадки в Нормандии в число целей были включены транспортные узлы и военные склады. Бомбардировки этих объектов продолжались вплоть до полного окончания военных действий в Европе.

Одновременно с этим по ночам, главным образом силами британских ВВС, осуществлялись налеты на крупные города, призванные осуществить «обездомливание» немецкой рабочей силы. Отчасти это было вызвано неспособностью британцев поразить или даже найти ночью цели меньшего размера, чем город. На города Германии пролился бомбовой коктейль из тяжелых фугасных и малых зажигательных бомб, зачастую приводивший к так называемым огненным смерчам, где жертвы погибали не от взрывов и пожаров, а от удушья. Результаты этих ударов хорошо известны — хотя к концу 1944 года немецкой военной промышленности был нанесен большой ущерб (в частности, производство синтетического бензина упало в десять раз), они не заставили Германию капитулировать. Даже несмотря на тот факт, что в ходе них погибло около полумиллиона немецкого гражданского населения.

Еще одним примером использования стратегии Дуэ стала война в Корее 1950–1953 годов. В общей сложности на страну было сброшено 635 тыс. т бомб. КНДР входит в число стран, подвергшихся самым сильным бомбардировкам в истории. С июня по октябрь 1950 года Америка нанесла воздушные удары по промышленным и транспортным центрам Кореи. В этот период политика США заключалась в том, чтобы проводить высокоточные воздушные удары по центрам связи и промышленным зданиям. Несмотря на политику Америки, Северная Корея сообщила о многочисленных жертвах среди гражданского населения, оценив их в 1,5 млн человек. Даже эти огромные потери (население Кореи в 1950-м составляло около 11,4 млн человек) не заставили страну сдаться.

Или другой пример — бомбардировки Вьетнама США (операция Linebacker II). Эта операция проходила с 18 по 29 декабря 1972 года. Целями бомбардировок были все военные, а также и другие стратегически важные объекты — железнодорожные узлы, мосты, автодороги, электростанции и металлургические предприятия — в районе Ханоя и Хайфона. В результате 741 вылета стратегических бомбардировщиков B-52 было сброшено в общей сложности 15 237 т бомб на 18 промышленных и 14 военных целей. Целям был нанесен значительный ущерб, но в целом Северный Вьетнам не утратил боеспособности. Хотя американское командование не ставило своей целью нанесение ударов по жилым кварталам вьетнамских городов, без жертв не обошлось. Например, 22 декабря серия бомб попала в госпиталь Батьмай. Раненые были эвакуированы, но 28 сотрудников госпиталя погибли. Всего же от этих бомбежек погибло более 1,6 тыс. мирных граждан.

Появление в 70–80-е годы ХХ века систем высокоточного оружия вдохнуло новую жизнь в идеи Дуэ. Стало возможным наносить избирательные удары по наиболее уязвимым объектам инфраструктуры, не сопровождая это жертвами среди мирного населения, что всегда приводило к нежелательному резонансу в мировых СМИ. С другой стороны, окончательное формирование общества потребления сегодня сделало жизнь городского жителя еще более уязвимой. К обязательным водо- и теплоснабжению, электроэнергии добавились телефонная связь, телевидение, интернет, функционирование бензоколонок для частного автотранспорта. В обеспечении работоспособности этих систем участвует огромное количество объектов, о наличии которых простой человек зачастую не задумывается. Выбор целей для «неодуэлистов» вырос практически на порядок.

За этим последовал первый показательный успех. Речь идет о натовских бомбардировках Югославии. В этой операции, имевшей наименование «Союзная сила», не было боев на земле — только воздушные удары, которые привели к недовольству граждан и правительственному кризису. Удары производились с 24 марта по 10 июня 1999 года. За 78 дней авиация НАТО совершила более 35 тыс. вылетов, было сброшено и выпущено более 23 тыс. бомб и ракет, в том числе около 300 крылатых ракет «Томагавк» морского и воздушного базирования. По официальным данным НАТО, 90% выпущенных боеприпасов составляли управляемые бомбы и ракеты, при этом у 15% из них произошли сбои по техническим причинам. Были разрушены школы, больницы, промышленные предприятия, культурные объекты, но главными объектами ударов являлись трансформаторные подстанции, линии электропередачи, телевизионные ретрансляторы и мосты через Дунай. Ущерб от бомбардировок оценивался в сумму около $30 млрд, ВВП Сербии даже после восстановления сократился примерно на 25%. Несмотря на применение избирательного высокоточного оружия, жертвы среди гражданского населения составили довольно значительное число. По оценкам югославской стороны, погибло до 5700 мирных жителей, по оценкам США — до полутора тысяч.

3 июня 1999 года президент Сербии Слободан Милошевич согласился с планом мирного урегулирования конфликта. Так в историю вошла первая война, выигранная исключительно в результате ударов с воздуха.

Будет ли такое повторяться в будущем — покажет время, но совершенствование высокоточных боеприпасов, с одной стороны, и рост стандартов жизни — с другой, делает такой способ ведения военных действий очень эффективным и заманчивым для применения.

Автор — военный историк и писатель, кандидат исторических наук, полковник запаса, автор книг по военно-исторической тематике

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