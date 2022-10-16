В Китае нашли яйца динозавров

Строители в Китае сообщили, что нашли яйца динозавров, об этом заявляет немецкое издание Bild. Работы были приостановлены из-за необычной находки. На место приехали сотрудники

местного музея, передает телеканал «Известия». Выяснилось, что яйцам динозавров около 70 млн лет. Останков вымерших рептилий в регионе не было обнаружено. Находка сейчас в китайском музее, изучение продолжается.

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