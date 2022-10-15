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Два человека погибли в ДТП в Республике Коми

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Два человека погибли в результате автомобильной аварии в Республике Коми. Об этом в субботу, 15 октября, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел накануне, 14 октября, в 17:03 в Инте. Водитель Toyota, находясь в нетрезвом состоянии, на улице Куратова около дома 74 выехал на встречку, где наехал на велосипедиста. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В результате велосипедист скончался на месте ДТП. Также погибла 15-летняя пассажирка автомобиля.

Сам водитель и еще трое пассажиров машины получили травмы. Двое пассажиров при этом были госпитализированы.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием трех легковых автомобилей в Якутии. Травмы получила 10-летняя пассажирка одной из иномарок.

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