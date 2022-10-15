Путин вывел из-под экономических спецмер несколько международных банков развития

Президент РФ Владимир Путин своим указом вывел из-под экономических специальных мер России, применяемых в отношении недружественных стран и организаций, ряд институтов развития. Данный указ опубликован в субботу, 15 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, в указе говорится о Международном азиатском банке инфраструктурных инвестиций, Новом банке развития и Российско-киргизском фонде развития.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с 15 октября.

Кроме того, известно, что новым документом правительству предоставляется право вносить предложения по изменению срока действия этих мер.

Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» 28 февраля. Согласно документу указа, решение о принятии дополнительных мер было принято в связи с «недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», которые направлены на введение санкций в отношении граждан и юрлиц России.