Ямальскому лежбищу моржей могут придать статус особо охраняемой территории

Ямальское лежбище моржей может стать особо охраняемым, об этом сообщили власти Ямало-Ненецкого автономного округа. На пляже ведение хозяйственной деятельности могут ограничить. Власти хотят обеспечить сохранность лежбища. За краснокнижными животными будут постоянно наблюдать. Специалисты и ученые РАН исследуют уникальный пляж уже несколько лет. Количество моржей отслеживают с помощью квадрокоптера. Планируется провести анализы состояния здоровья зверей, передает телеканал «Известия». Ямальское лежбище атлантических моржей считается крупнейшим в мире. В некоторые периоды на пляже фиксируют до 3 тыс. особей.

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