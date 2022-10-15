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Число погибших при взрыве на шахте в Турции возросло до 22

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Фото: TRT Haber
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Число погибших в результате взрыва на шахте на севере Турции увеличилось до 22. Об этом в субботу, 15 октября, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«Мы потеряли 22 наших граждан в результате взрыва, который произошел на шахте в Бартыне. <...> Мы делаем всё возможное, чтобы пострадавшие восстановились как можно скорее», — написал он в Twitter.

Накануне стало известно о 14 погибших.

Взрыв на угольной шахте в городе Амасра в провинции Бартын прогремел 14 октября. ЧП произошло на глубине 300 м. Местные власти сообщали о 87 горняках, находящихся в шахте. Мэр города Амасра Реджаи Чакыр заявил журналистам, что, по предварительным данным, в шахте произошел взрыв метана.

По словам губернатора Бартына, после взрыва шахтеры оказались в ловушке.

Ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит место взрыва на шахте в субботу. Он отправится в Бартын для координации спасательных работ.

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