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Опрос показал самых востребованных врачей у россиян

Результаты исследования: самые востребованные у россиян врачи — невролог, стоматолог, терапевт
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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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Услуги таких врачей, как стоматолог, терапевт и невролог, оказались самыми востребованными у россиян, согласно исследованию сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье». Об этом сообщает 14 октября «Газета.Ru».

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Отмечается, что сервисы провели опрос, в котором участвовали более 3 тыс. человек. 61% опрошенных назвали невролога самым необходимым специалистом, 38% респондентов посчитали наиболее востребованной помощь терапевта, а для 35% таким врачом оказался невролог.

Кроме того, 35% опрошенных россиян заявил, что их работодатель предоставляет полис ДМС. Среди тех, у кого в компаниях нет платного страхования, 60% участников опроса хотели бы иметь полис ДМС, 29% не придают значения его наличию, а 11% не считают его необходимым.

«Стоматологи пользуются популярностью у пациентов прежде всего из-за симбиоза желания соблюдать эстетическую красоту улыбки и одновременной необходимости решать оперативные проблемы. Терапевт — врач первичного звена, самый доступный специалист, который может установить предварительный диагноз, назначить исследования, если необходимо. К неврологу же сегодня идут как с головными и спинными болями, так и для того, чтобы комплексно изучить симптомы тревоги, недосыпов и прочих жалоб пациентов, которые стали всё более частыми за последние два года», — приводит газета слова руководителя направления обучения врачей телемедицины «СберЗдоровья» Дмитрия Василенко.

Также в исследовании отмечалось, что 30% респондентов назвали актуальными услуги гинеколога. Кроме того, 25% опрошенных отметили кардиолога среди необходимых специалистов, 23% — психолога, еще 22% — гастроэнтеролога.

Услуги ЛОРа востребованы для 20% участников опроса, аллерголога — для 12%, дерматовенеролога — для 11%. Также 9% опрошенных среди самых важных специалистов отметили онколога и 8% — педиатра.

Ранее, 29 сентября, карьерный консультант Ильгиз Валинуров назвал самые высокооплачиваемые профессии на ближайшие 5–10 лет. Он отметил, что при выборе профессии ориентироваться нужно будет не столько на должность, сколько на сферу деятельности. Одной из самых перспективных сфер в будущем является IT-индустрия, выразил мнение эксперт.

До этого, 26 сентября, появились результаты исследования рекрутинговой компании Get experts и Русской школы управления, с ними ознакомились «Известия». В исследовании отмечалось, что 41% работодателей сообщили, что набирают персонал в обычном или более активном, чем раньше, режиме. При этом в число наиболее востребованных вошли квалифицированные специалисты в сфере продаж (48%), IT (36%), маркетинга/PR/рекламы (34%), производства (31%), финансов и бухгалтерии (26%).

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