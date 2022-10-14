Опрос показал самых востребованных врачей у россиян

Услуги таких врачей, как стоматолог, терапевт и невролог, оказались самыми востребованными у россиян, согласно исследованию сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье». Об этом сообщает 14 октября «Газета.Ru».

Отмечается, что сервисы провели опрос, в котором участвовали более 3 тыс. человек. 61% опрошенных назвали невролога самым необходимым специалистом, 38% респондентов посчитали наиболее востребованной помощь терапевта, а для 35% таким врачом оказался невролог.

Кроме того, 35% опрошенных россиян заявил, что их работодатель предоставляет полис ДМС. Среди тех, у кого в компаниях нет платного страхования, 60% участников опроса хотели бы иметь полис ДМС, 29% не придают значения его наличию, а 11% не считают его необходимым.

«Стоматологи пользуются популярностью у пациентов прежде всего из-за симбиоза желания соблюдать эстетическую красоту улыбки и одновременной необходимости решать оперативные проблемы. Терапевт — врач первичного звена, самый доступный специалист, который может установить предварительный диагноз, назначить исследования, если необходимо. К неврологу же сегодня идут как с головными и спинными болями, так и для того, чтобы комплексно изучить симптомы тревоги, недосыпов и прочих жалоб пациентов, которые стали всё более частыми за последние два года», — приводит газета слова руководителя направления обучения врачей телемедицины «СберЗдоровья» Дмитрия Василенко.

Также в исследовании отмечалось, что 30% респондентов назвали актуальными услуги гинеколога. Кроме того, 25% опрошенных отметили кардиолога среди необходимых специалистов, 23% — психолога, еще 22% — гастроэнтеролога.

Услуги ЛОРа востребованы для 20% участников опроса, аллерголога — для 12%, дерматовенеролога — для 11%. Также 9% опрошенных среди самых важных специалистов отметили онколога и 8% — педиатра.

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