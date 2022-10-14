Армии стран НАТО проведут ядерные учения над северо-западом Европы

В учениях НАТО по ядерному сдерживанию примут участие 14 стран и 60 самолетов. Крупные маневры будут проводить над северо-западом Европы. Маршруты самолетов проложили над Бельгией, Северным морем и Великобританией. В НАТО военные учения называют плановыми, они якобы не связаны с текущими мировыми событиями, передает телеканал «Известия». Отмечается, что в маневрах не будут использовать боевое оружие. Военные начнут полеты 17 октября, они продлятся две недели. В учениях альянса задействуют истребители, бомбардировщики, самолеты-разведчики и заправщики.

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