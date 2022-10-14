МИД опубликовал данные о количестве СНВ России и США

МИД РФ опубликовал данные о суммарных количествах стратегических наступательных вооружений (СНВ) России и США, согласно которым США опережают Россию по числу носителей и пусковых установок, но отстают по количеству боезарядов.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале ведомства, по состоянию на 1 сентября 2022 года в распоряжении США находится 659 развернутых носителей и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), у России — 540. У США 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и ТБ, у России — 759. В то же время у США 1420 боезарядов на развернутых носителях и ТБ, а у России — 1549.

При этом в МИД РФ отметили, что заявленное США количество имеющихся у них СНВ не учитывает 41 тяжелый бомбардировщик В-52Н, которые объявлены переоборудованными, и засчитываемые за ними ядерные боезаряды, а также 56 пусковых установок баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) «Трайдент-II», объявленных переоборудованными, и четыре шахтные пусковые установки (ШПУ) межконтинентальных баллистических ракет (МБР), которые были переименованы в «учебные шахты».

«Российская сторона не может подтвердить приведение этих СНВ в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения тяжелых бомбардировщиков и БРПЛ, как это предусмотрено п. 3 раздела I главы 3 протокола к договору, а также возражает против произвольной переквалификации ШПУ МБР, предназначенных для обучения, в не предусмотренную договором категорию «учебных шахт» с целью невключения их в зачет», — подчеркнули в МИД РФ.

Ранее, 13 октября, «Известиям» сообщили в МИД РФ, что России и США удалось «значительно продвинуться» в переговорах о возобновлении инспекций по линии СНВ-3. Как уточнили в ведомстве, готовится очная встреча представителей двух стран, Россия в полной мере привержена соблюдению всех положений договора.

8 августа РФ уведомила США о приостановке верификаций в рамках СНВ-3.

29 сентября официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия изучает возможность проведения очной встречи представителей РФ и США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Сейчас это единственный договор в сфере контроля над ядерными вооружениями между Москвой и Вашингтоном. Он истекает в феврале 2026 года.

В последний раз представители РФ и США встречались очно для обсуждения стратегической безопасности в январе 2022-го.