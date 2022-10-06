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РФ и США удалось значительно продвинуться в переговорах по инспекциям СНВ-3

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России и США удалось «значительно продвинуться» в переговорах о возобновлении инспекций по линии СНВ-3. Об этом «Известиям» 6 октября сообщили в МИД РФ. Там уточнили, что готовится очная встреча представителей двух стран, Россия в полной мере привержена соблюдению всех положений договора.

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Россия и Соединенные Штаты рассматривают вопрос о возобновлении инспекций, предусмотренных СНВ-3, «по соответствующим каналам ведется диалог относительно того, как стороны могли бы вернуться к полноценному осуществлению договора в этой части его контрольного механизма», добавили в ведомстве.

«Речь идет, прежде всего, о двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ. В настоящий момент изучаются возможности для проведения ее очередной очной сессии. В рамках комиссии продолжается и дистанционное обсуждение того, какие организационные и технические проблемы необходимо решить. Часть из них удалось снять, по другим — значительно продвинуться. Но ряд существенных сложностей сохраняется», — отметили в министерстве.

Среди таких сложностей там назвали ковидную ситуацию и связанные с ней вопросы, которые по-прежнему «требуют окончательного урегулирования». А также санкции США, мешающие пилотам РФ получать визы и проводить инспекции.

8 августа РФ уведомила США о приостановке верификаций в рамках СНВ-3.

29 сентября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила: Россия изучает возможность проведения очной встречи представителей РФ и США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Сейчас это единственный договор в сфере контроля над ядерными вооружениями между Москвой и Вашингтоном. Он истекает в феврале 2026 года.

В последний раз представители РФ и США встречались очно для обсуждения стратегической безопасности в январе 2022-го.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Ракетная ревизия: РФ и США значительно продвинулись в переговорах по СНВ-3»

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