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Врач назвала симптомы развивающегося на фоне стресса гастрита

Врач Савченко: нервные переживания могут могут стать причиной  стресс-индуцированного гастрита
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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Нервные ситуации, с которыми сталкивается каждый современный человек, могут стать причиной стресс-индуцированного гастрита, способного вызвать серьезные осложнения. Об этом «Известиям» рассказала главный врач лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Светлана Савченко.

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«Стресс-индуцированный гастрит, также известный как функциональная диспепсия или неязвенная диспепсия, вызывается психоэмоциональными проблемами, стрессом, беспокойством и нервозностью. В зоне риска люди в любом возрасте, поскольку эта форма желудочного воспаления затрагивает всех, кто испытывает эмоционально-стрессовые ситуации», — пояснила специалист.

По ее словам, приступы такого гастрита возникают из-за раздражающего действия пищеварительных кислот на стенки желудка, и связаны c повышенной чувствительностью к нормальным значениям кислотности в желудке.

К числу основных симптомов гастрита, вызванного стрессом, Савченко отнесла боль в животе и постоянный дискомфорт, тошноту и рвоту, чувство переполнения и вздутие, плохое пищеварение и частую отрыжку, потерю аппетита, а также головную боль и общее недомогание. Эти симптомы могут появиться в любое время, но усиливаются в периоды стресса или тревоги. Некоторые из них также могут присутствовать при других типах гастрита, что усложняет диагностику.

«Стресс-индуцированный гастрит излечим, прежде всего, снижением эмоционального фактора, провоцирующего обострение заболевания, преодолением стресса и эмоций в целом — потребуется устранить раздражители, которые вызывают симптомы. Это можно сделать с помощью психотерапии, блокирования негативной информации — достаточно не смотреть телевизор и не читать новостные каналы в соцсетях, — использовать методы релаксации, например йогу, сбалансировано питаться, усилить физическую активность и нормализовать сон», — перечислила врач.

В лечении также используется щадящая диета, которая успокаивают слизистую оболочку желудка. Такой рацион может включать нежирное вареное или приготовленное на гриле мясо, рыбу, вареные овощи и очищенные фрукты.

В то же время Савченко рекомендовала исключить продукты, которые могут раздражать желудок: красное мясо, колбасу, бекон, жареную пищу, сладости, кофе и перец, сладкие газированные напитки и искусственные чаи. Принимать пищу лучше медленно, в тихом месте, не сопровождая трапезу негативными разговорами или просмотром новостей. Также специалист советует ограничить курение и употребление алкоголя.

«При таком типе гастрита на гастроскопии не будут выявлены признаки воспаления, а симптомы будут такие же, как при органическом поражении. Но есть четкая связь со стрессом. В любом случае нужно не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту», — резюмировала специалист.

5 октября врач-терапевт, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева рассказала, что длительный сильный стресс является пусковым механизмом 80% всех заболеваний, в том числе болезней сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета и других. Как подчеркнула специалист, чрезмерный и длительный стресс может быть смертельно опасен.

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