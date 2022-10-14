Участники экологического движения облили томатным супом картину Винсента ван Гога

Картину Винсента ван Гога «Подсолнухи» облили томатным супом в Национальной галерее в Лондоне. Экоативистки из движения Just Stop Oil плеснули на картину содержимое двух консервных банок, передает телеканал «Известия». Две девушки после акции приклеили себя к стенам галлереи.Таким образом активисты выразили недовольство энергокризисом в мире. По словам одной из девушек, в бедных странах люде не могут позволить себе топливо, чтобы разогреть суп. Девушек задержала полиция, они арестованы за нанесение ущерба и вторжение при отягчающих обстоятельствах. Стоимость шедевра оценивается в $82 млн, полотно находилось под защитным стеклом.

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